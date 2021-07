Korek na autostradzie A4 po wypadku ciężarówki. Droga wkrótce będzie zamknięta

Jadąca w stronę Wrocławia scania uderzyła w bariery i wpadła do rowu. Od rana na autostradzie A4 przed węzłem Legnickie Pole (96 kilometr A4) powiększa się korek, ponieważ zablokowany jest prawy pas ruchu. Sytuacja w ciągu dnia dla kierowców udających się w stronę Wrocławia pogorszy się, ponieważ leżącego w rowie tira trzeba będzie rozładować i dopiero potem próbować wyciągnąć pojazd. Jeszcze nie ustalono, o której godzinie rozpocznie się rozładunek, wiadomo natomiast, że w jego trakcie autostrada w stronę Wrocławia w ogóle nie będzie przejezdna. Na czas zamknięcia A4 objazdy będą poprowadzone drogą wojewódzką 323, a następnie w kierunku Legnickiego Pola do autostrady A4.

Do wypadku doszło we wtorek o godz. 22.45. 56-letni kierujący tirem miał ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. W nocy próbowano wyciągnąć ciężarówkę z rowu, ale bezskutecznie.