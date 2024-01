Kolejna duża umowa podwrocławskiego Jelcza z wojskiem. Firma zajmie się produkcją JAKÓW

Na początku stycznia Agencja Uzbrojenia podpisała z podwrocławską spółką Jelcz umowę na dostawę zestawów JAK, przeznaczonych do transportu czołgów i innego ciężkiego sprzętu gąsienicowego. To kolejny duży kontrakt Jelcza z armią w ostatnim czasie.

W ramach podpisanej umowy, spółka Jelcz dostarczy dla wojska kilkadziesiąt zestawów JAK. Zestaw będzie składać się z opancerzonego ciągnika oraz naczepy niskopodwoziowej, przeznaczonej do transportu m.in. czołgów oraz ciężkiego sprzętu gąsienicowego o ładowności do 70 ton. Dodatkowo Jelcz zobowiązał się do przeprowadzenia szkolenia korzystania z JAKÓW.

Ciągnik marki Jelcz C882.62 to pojazd wyposażony w kabinę z czterema miejscami, zapewniającą II poziom ochrony balistycznej według normy STANAG 4569 (norma ustanowiona dla krajów członkowskich NATO, określająca wymogi w lekko opancerzonych pojazdach). Maszyna posiada napęd 8x8 i potrafi pracować w temperaturze od -30 st. C do +50 st. C. Według spółki, zasadniczym atutem ciągnika jest jego podwyższona mobilność. Dzięki niej pojazd sprawdza się w każdych warunkach terenowych. Potrafi m.in. pokonać przeszkodę wodną o głębokości do 1 metra. Funkcjonalność zwiększają zamontowane 2 wyciągarki hydrauliczne o sile uciągu 25 ton. Natomiast niskopodłogowa naczepa, z której składać będzie się zestaw JAK, będzie wyprodukowana przez spółkę Demarko.

- Zestaw JAK otrzymał nagrodę DEFENDER podczas XXX edycji targów MSPO. Pierwsze sztuki tego specjalistycznego sprzętu zostały przez spółkę przekazane na potrzeby polskich Sił Zbrojnych w kwietniu 2022 roku. Podpisanie kolejnej umowy na zestawy JAK pokazuje, że sprzęt stanowi kluczowe wsparcie w logistyce polskich Sił Zbrojnych, w tym także w transporcie czołgów podstawowych Abrams oraz maszyn z rodziny Leopard 2. Do dnia dzisiejszego na potrzeby polskich Sił Zbrojnych przekazaliśmy łącznie 23 egzemplarzy zestawów JAK. – mówi członek zarządu Jelcz Sp. z o.o., Krzysztof Biegaj.

Dostawy mają być realizowane do końca 2027 r., a całkowita wartość umowy to ok. 500 mln zł brutto. To nie pierwsza tego typu umowa Jelcza. Przypomnijmy, że w grudniu zeszłego roku pisaliśmy o poprzednim kontrakcie Jelcza z wojskiem. Dotyczył on dostawy podwozi dla zestawów rakietowo-artyleryjskich programu PILICA+. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj:

ZOBACZ TAKŻE:

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!