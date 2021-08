Kolej Plus: zostają tylko 3 dolnośląskie projekty w rządowym programie rewitalizacji linii kolejowych

Z programu Kolej Plus wycofano dwa z pięciu projektów, które miały być realizowane w jego ramach. Kolej Plus to rządowy program, w ramach którego samorządom proponowane jest dofinansowanie remontu linii kolejowych w wysokości 85 procent. Głównym celem programu jest zapewnienie sprawnego połączenia kolejowego do stolicy województw z miejscowości liczących powyżej 10 tysięcy mieszkańców. W przypadku uzyskania dofinansowania samorządy muszą zagwarantować utrzymanie ruchu co najmniej przez 5 lat 4 par pociągów na wyremontowanych dzięki temu programowi liniach kolejowych.

Przypomnijmy, że wcześniej Zarząd Województwa Dolnośląskiego wnioskował o dofinansowanie pięciu zadań. Były to fragmenty linii kolejowych: