Klub muzyczny w centrum Wrocławia wystawiony na sprzedaż

Działamy na rynku już 17 lat. Wystawienie klubu na sprzedaż to połączenie kilku czynników. Już przed pandemią myśleliśmy o tym, aby go sprzedać. Wirus dodatkowo nas w tym upewnił. Byliśmy zamknięci, a musieliśmy zadbać o nasze rodziny, zająć się innymi sprawami. Teraz ciężko skupić się na działalności gastronomicznej - mówi nam Michał Olenderek, współwłaściciel Salvadora.

Przyszła zmiana właściciela nie oznacza zamknięcia Salvadora na zawsze - chociaż istnieje możliwość, że miejsce może zmienić typ działalności. Mimo panującej pandemii i obostrzeń dotyczących działalności gastronomicznej, właściciele otrzymali już kilka telefonów odnośnie kupna lokalu. Liczą na to, że klub przejmie ktoś, kto będzie prowadził miejsce pod tą samą nazwą - klub Salvador to przestrzeń znana nie tylko we Wrocławiu, ale też w całym kraju. Goście zjeżdżali się m.in. z Warszawy i Krakowa.

Jak możemy przeczytać w OGŁOSZENIU, klub jest w pełni wyposażony i nie wymaga dodatkowego wkładu finansowego. Posiada m.in. nagłośnienie, wentylację i pełne wyposażenie baru. Do lokalu przynależy również ogródek gastronomiczny na około 70 osób. Cena za którą Salvador został wystawiony na sprzedaż to 299 tys. zł.