Kierowca autobusu zaufał nawigacji i utknął w polu pod Wrocławiem. "Splot niefortunnych zdarzeń". Zobaczcie zdjęcia

Kierowca wyjechał na pole i utknął. "Postanowił zawrócić i zakopał się"

Post na stronie "Gminni Aktywiści" na Facebooku staje się powoli dolnośląskim viralem. Kierowca autobusu przewoźnika "Kłosok" wracał po długim dniu jazdy na linii 934. Gdy zjeżdżał do bazy i udawał się w kierunku Łoziny przez Kępę pod Wrocławiem, nawigacja wywiodła go w pole. I to dosłownie!