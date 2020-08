Kibice na Grand Prix we Wrocławiu PIĄTEK 28.08 (ZDJĘCIA KIBICÓW - Betard Wrocław FIM Speedway Grand Prix Polski)

ŻUŻEL - GRAND PRIX WROCŁAW 28.08.2020 - ZDJĘCIA KIBICÓWPomimo trudnych czasów pandemii kibice chętnie stawili się na Stadionie Olimpijskim, by oglądać żużlową Grand Prix. Kto przyszedł, ten nie żałował. Do pełni szczęścia brakowało tylko zwycięstwa wrocławianina Macieja Janowskiego, który jednak stanął na podium. Byłeś w piątek na Stadionie Olimpijskim? ZNAJDŹ SIĘ NA ZDJĘCIACH!WAŻNE - DO KOLEJNYCH ZDJĘĆ MOŻNA PRZEJŚĆ ZA POMOCĄ GESTÓW LUB STRZAŁEK!

fot. Tomasz Hołod