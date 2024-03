Ślęza Wrocław ma półfinał! Już dziś zderzy się tam z KGHM-em BC Polkowice

W tym sezonie faza play-off w Orlen Basket Lidze Kobiet jest przyspieszona i gra się w poszczególnych fazach tylko do dwóch zwycięstw. Wszystko z powodu turnieju kwalifikacji olimpijskich w koszykówce 3x3 z udziałem Polek (12-14 kwietnia, Hongkong).

Z drużyn, które awansowały do półfinału, tylko Ślęza Wrocław potrzebowała trzech spotkań, by awansować dalej. W niedzielę, po bardzo emocjonującym meczu, pokonała u siebie Zagłębie Sosnowiec 72:66.

Spotkanie mogło się podobać. W pierwszej kwarcie inicjatywę przejęły żółto-czerwone i prowadziły 21:16. W drugiej do głosu doszły koszykarki Zagłębia Sosnowiec, które do przerwy wygrywały 39:36. W trzeciej odsłonie wrocławianki zdobyły 22 punkty z gry i prowadziły pięcioma punktami (58:53). W ostatniej kwarcie meczu oba zespoły grały nerwowo. Na 27 sekund przed końcową syreną bardzo ważny rzut za trzy punkty oddała Angel Barker (Ślęza Wrocław). Na tablicy świetlnej był wynik 68:63 dla miejscowych. Jednak kilka sekund później podobnym rzutem popisała się Zoe Wadoux (Zagłębie Sosonowiec). Gospodynie w najważniejszym fragmencie spotkania zachowały chłodną głowę wykorzystując wszystkie rzuty wolne i ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 72:66. Świetnie spisała się rozgrywająca Ślęzy Alexa Held (21 punktów, 6 asyst, 4 zbiórki).