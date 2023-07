Kardiolodzy z Wrocławia. Nadciśnienie, problemy z sercem? Tych kardiologów najczęściej polecają sami pacjenci [ADRESY]

Choroby sercowo-naczyniowe (obok nowotworowych) są najczęstszą przyczyną śmierci w Polsce i na świecie. Dlatego niezwykle ważne jest, by obserwować swój organizm i wszelkie niepokojące objawy zgłaszać specjaliście.

Te czynniki zwiększają ryzyko chorób układu krążenia

Kardiolog prywatnie, albo "na NFZ"

Do kardiologa, podobnie jak do innych specjalistów, można umówić się prywatnie, albo "na NFZ". We Wrocławiu działa ponad 30 poradni kardiologicznych, działających w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wizyty w takich poradniach są bezpłatne, ale na spotkanie ze specjalistą trzeba czekać długie miesiące (najbliższy wolny termin: 24 stycznia 2023 r.). Szybciej z kardiologiem skonsultujecie się prywatnie. Ceny w prywatnych gabinetach wynoszą średnio 200 złotych.