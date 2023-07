Trójstyk granic na Dolnym Śląsku. Tu będziecie jednocześnie w trzech państwach. To miejsce trzeba odwiedzić!

Dolnośląski trójstyk granic

Granica Polski, Czech i Niemiec przebiega dokładnie na Nysie Łużyckiej, przy ujściu Luboty. Żeby nie wchodzić jednak do wody, tuż obok stoi symboliczny obelisk z trójkątną podstawą wyznaczającą trójstyk granic. Na terytorium każdego z państw są maszty z flagami. Teren jest zagospodarowany i chętnie odwiedzany przez turystów. To również często wybierany punkt wycieczek rowerowych i pieszych, do którego prowadzą zagospodarowane alejki. Można tu przysiąść na ławce, rozpalić grilla lub niewielkie ognisko w wyznaczonym miejscu.