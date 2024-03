Karambol pięciu tirów na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Kierowca jest reanimowany. Ogromne korki

AKTUALIZACJA

Godz. 12.50

Do kolejnego wypadku doszło na 172. kilometrze autostrady, pod węzłem Brzezimierz. Kierowcy trzech samochodów ciężarowych zwalniali przed korkiem, który został spowodowany poprzednimi kolizjami. Niestety, kierowca czwartej ciężarówki nie zachował bezpiecznej odległości i wjechał w poprzedzający go samochód. Jak przekazuje oławska policja, służby medyczne prowadzą reanimację mężczyzny. Jezdnia jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy na węźle Brzezimierz przez drogę wojewódzką nr 396 do Oławy następnie drogę krajową nr 94 w kierunku Wrocławia.

