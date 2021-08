Karambol na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Ogromne korki i utrudnienia

Godz. 16.30

Korek spowodowany karambolem na AOW cały czas rośnie. Kierowcy stoją już od okolic Kątów Wrocławskich. O godz. 16.30 zator miał długość ponad 20 kilometrów.

Godz. 15.30

Do wypadku doszło w piątek (26 sierpnia) około godz. 14.30.

"Według wstępnych ustaleń, było to typowe najechanie jednego pojazdu na drugi. Pierwszy samochód marki Renault zwolnił i chciał się zatrzymać z uwagi na awarię opony. Wjechała w niego toyota, a potem peugeot, volvo i hyundai. Czynności jeszcze trwają i ustalamy szczegółowy przebieg tego zdarzenia. Udzielana jest pomoc medyczna pani z toyoty, ale nie są to obrażenia zagrażające życiu i zdrowiu. Nie wiadomo, czy będzie zabrana do szpitala" - informuje nas asp. szt. Łukasz Dutkowiak z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.