Dariusz Śledź po meczu z Falubazem: Na swoim torze chcielibyśmy szybciej zapewniać sobie zwycięstwo

Na inaugurację nowego sezonu PGE Ekstraligi Betard Sparta Wrocław pokonała na Stadionie Olimpijskim NovyHotel Falubaz Zielona Góra.

Sporo groźnie wyglądających upadków. 16-latek, który niespełna miesiąc wcześniej uzyskał licencję „Ż”, w swoim pierwszym biegu w PGE Ekstralidze przywozi 2+1. Oparzona noga Rasmusa Jensena. Piotr Pawlicki wykluczony za defekt motocykla, choć przejechał cztery okrążenia i nie został zdublowany. Wyścigi zakończone wynikami 5:0 i 3:2. Krótko mówiąc - w meczu inaugurującym nowy sezon PGE Ekstraligi działo się sporo.

Co najważniejsze dla kibiców Betardu Sparty - wrocławski zespół wygrał. Mimo tego trener Dariusz Śledź nie był do końca zadowolony. - Spotkanie na pewno mogło się podobać kibicom, natomiast tak naprawdę nie wiem, co mam po nim myśleć. Mecz był nerwowy, było w nim dużo przerwanych wyścigów, wykluczeń, upadków i nieszczęść po obu stronach. Musieliśmy się ścigać o zwycięstwo do samego końca, a na swoim torze wolelibyśmy sprawę załatwiać trochę wcześniej - powiedział szkoleniowiec WTS-u.

Wspomniane przez Śledzia nieszczęścia spotkały m.in. Macieja Janowskiego. Kapitan gospodarzy w ósmej gonitwie zanotował defekt już na samym starcie. Ponadto został wykluczony z trzynastego biegu - otrzymał drugie ostrzeżenie za ruszanie się pod taśmą. „Magic” zakończył mecz ze skromnym dorobkiem czterech punktów. Słaby występ zaliczył też Tai Woffinden (4+1).

„Spartanie” zawdzięczają zwycięstwo w głównej mierze Artiomowi Łagucie (14), Danielowi Bewleyowi (10) i Bartłomiejowi Kowalskiemu (8+1). Łaguta w pięciu startach stracił tylko jedno oczko. - Spodziewałem się, że będzie to naprawdę trudne spotkanie. Falubaz to mocna drużyna. Mecz był bardzo wyrównany i myślę, że okazał się także dobrym widowiskiem dla kibiców - stwierdził lider WTS-u w piątkowym spotkaniu. - Jestem bardzo zadowolony ze swojej postawy. Pierwszy raz w swojej karierze w pięciu biegach we Wrocławiu zdobyłem czternaście punktów. Myślę, że jestem na dobrej drodze. Muszę jednak podkreślić, że nie tylko ja zawsze muszę jeździć dobrze, ale cała drużyna. Dziękuję panu Ryszardowi Kowalskiemu za przygotowanie tak mocnych silników - dodał Łaguta.

Zielonogórzanie mogą postraszyć faworytów

Beniaminek PGE Ekstraligi bez żadnych kompleksów długo stawiał opór drużynowym wicemistrzom Polski. Liderem NovyHotel Falubazu był Jarosław Hampel (12), z dobrej strony pokazał się także Rasmus Jensen (9). Gdyby nie trzy upadki braci Pawlickich (po każdym z nich zostali wykluczeni), żużlowcy z Myszką Miki na plastronie mieliby szansę nawet na zwycięstwo!

- Wracamy z podniesioną głową, chłopcy odjechali świetne zawody, było ciekawie. Wziąłbym ten wynik w ciemno, bo my mamy inne cele w tym sezonie. Ten mecz daje podłoże i fundament do przyszłych spotkań, które nas czekają - stwierdził Piotr Protasiewicz, dyrektor sportowy Falubazu. - Zdawałem sobie sprawę, że mamy problemy na pozycji juniorskiej i U24, ale niektórzy potrzebują więcej czasu. Ciężka praca przed nami i wierzę w to, że zobaczymy ciut lepszą jazdę moich zawodników. Jeśli będzie zdrowie, to po tym meczu mogę być optymistą - dodał „PePe”. W 2. kolejce PGE Ekstraligi Betard Sparta zmierzy się na wyjeździe z Tauronem Włókniarzem Częstochowa (niedziela, godz. 16:30). W piątkowy wieczór na stadionie im. Alfreda Smoczyka drużyna spod Jasnej Góry dość nieoczekiwanie przegrała z Fogo Unią Leszno 43:47.

