Julia Szczurowska odchodzi z KGHM #VolleyWrocław. Zamienia Polskę na Francję

– Dziś chciałabym podzielić się z Wami informacją, że opuszczam KGHM #VolleyWrocław. Dostałam szansę, żeby dokończyć sezon w zagranicznej lidze. Zarząd klubu pozwolił mi skorzystać z tej szansy i „wylecieć z gniazda”, za co bardzo dziękuję. Te 2 sezony w moim rodzinnym mieście będę wspominać bardzo dobrze. Wrocław może poszczycić się swoją siatkarską społecznością. Mamy jednych z najlepszych kibiców w Polsce. To było dla mnie cudowne przeżycie, że mogłam cieszyć się z moją rodziną na trybunach tak wiele razy. Dziękuję prezesowi i trenerowi za dużą szansę, jaką tu dostałam. Dzięki Wam rozwinęłam skrzydła i mam nadzieję, że już zostanę na tej dobrej ścieżce. Za wszystkie dziewczyny z drużyny będę trzymać bardzo mocno kciuki, nie tylko za ostatnie mecze, ale również za resztę ich kariery. Jeszcze raz – dziękuję za wszystko! Nie mówię żegnam, a do zobaczenia! – mówi Julia Szczurowska.