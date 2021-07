Jesień w środku lata? Nadciąga gwałtowne załamanie pogody!

Potężny sterowiec zmierza nad Wrocław. Zaraz przeleci nad miastem [ZDJĘCIA]

Ogromny Zeppelin zmierza nad Wrocław! Po godzinie 13 nad Dolnym Śląskiem pojawił się sterowiec Goodyear Blimp, który jest największym tego typu modelem na świecie. Statek powietrzny Goodyeara jest wykorzystywany do relacjonowania najważniejszych imprez sportowych. Sterowiec w piątek rano krążył nad Pragą, a później poleciał w stronę stolicy Dolnego Śląska. Docelowo zmierza do Kopenhagi, a w weekend zatrzyma się na podwrocławskim lotnisku w Szymanowie. Tam niestety nie będzie można oglądać go z bliska, jest to wydarzenie zamknięte i wejścia na lotnisko nie przewidziano.