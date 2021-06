Jak sardynki w puszce! Tak wyglądała podróż pociągiem z Wrocławia. A gdzie obostrzenia?!

Nasz czytelnik Kuba wsiadł do pociągu 9 czerwca o godzinie 15:19. Pociąg przyjechał planowo. Według relacji Kuby, ludzi było tak dużo, ponieważ wcześniejszy pociąg był opóźniony o 114 minut.

To nie tłumaczy jednak przewoźnika, który powinien stosować się do obowiązujących obostrzeń. Przepisy dopuszczają do 75 proc. obłożenia w transporcie zbiorowym, z obowiązkowym zakrywaniem ust i nosa. Jak było w pociągu Polregio, widać na zdjęciu.

Kolejarze nie liczą pasażerów

O wyjaśnienie poprosiliśmy Polregio. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że "konduktor nie może odmówić przewozu".