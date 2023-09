Jagodno o poranku. Ile autobusów 110 dziś nie przyjechało. Zdania są podzielone... List Czytelnika

Gdy w końcu na Jagodnie pojawi się autobus, jest tak zapchany, że nawet nie da się otworzyć drzwi! Jaroslaw Jakubczak/Polska Press

Poniedziałkowe, poranne problemy wrocławskiego MPK, to nie tylko przepełnione pojazdy, awarie taboru czy torowiska. Czytelnicy informują, że 4 września wydostanie się komunikacją miejską z osiedla Jagodno graniczyło z cudem. Na przystanek "Malinowskiego" nie przyjechały 3 kolejne autobusy przewidziane w rozkładzie. Nasz Czytelnik Krzysztof pisze, że czwarty co prawda przyjechał, ale wiele to nie zmieniło...