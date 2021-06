Im szczuplejszy pacjent, tym szybciej ma szansę na przeszczep serca

Na przeszczep serca czeka w całym kraju około 400 osób, a państwo czekają na pacjentów, którym możecie przeszczepić serce właściwie natychmiast. Jak to możliwe?

Działamy od niespełna pięciu miesięcy, więc trudno oczekiwać, by w tak krótkim czasie liczba zgłaszanych do nas potencjalnych biorców doprowadziła do kumulacji osób potrzebujących przeszczepu, typowej dla ośrodków istniejących od wielu lat. Nie znaczy to jednak, że wszyscy ci, którzy zostali do nas zgłoszeni otrzymają serca natychmiast. Tak naprawdę, gdy się podzieli oczekujących na poszczególne grupy krwi, przedziały wagowe (wiek też ma znaczenie), to się okazuje, że aby wykorzystać w optymalny sposób wszystkie zgłaszane narządy, powinniśmy w każdej z tych podkategorii jakiegoś pacjenta mieć. Oczywiście więc są takie kategorie, w których zaczyna się tworzyć kolejka, ale są i takie, gdzie jest bardzo dużo pustej przestrzeni, więc operację moglibyśmy wykonać niezwłocznie po zgłoszenia odpowiedniego dawcy.