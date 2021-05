Ile za Nową Giełdę przy Krupniczej? Znamy szczegóły przetargu

Sprzedaż gmachu Nowej Giełdy przy ulicy Krupniczej wraz z działką zapowiadano od kilku lat. Zabytek należący do wojska miał trafić pod młotek w ubiegłym roku, ale przetarg wstrzymano. Agencja Mienia Wojskowego w końcu wyznaczyła datę przetargu. Ostatecznie pozostano przy zapowiadanej cenie wywoławczej, czyli 16 mln złotych.

Budynek usytuowany jest w ścisłym centrum Wrocławia i wpisany do rejestru zabytków. Murowany gmach z cegły, tynkowany wzniesiony został na planie kwadratu, z prostokątną salą giełdową otoczoną galeriami, zajmującą środkową część gmachu. Kubatura czterokondygnacyjnego budynku to łącznie 32 384 metrów sześciennych. Powierzchnia użytkowa liczy 4 975 mkw. Działka, na której stoi gmach, ma powierzchnię 2 208 mkw. Agencja Mienia Wojskowego wyznaczyła datę przetargu na 1 lipca na godz. 12:00. Cena wywoławcza to 16 mln złotych. Chcący wziąć udział w przetargu będą musieli wnieść wadium w wysokości 1,6 mln złotych.