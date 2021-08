Hapoel - Śląsk 4:0. Blamaż i deklasacja. WKS pożegnał się z pucharami (SKRÓT, WYNIK 12.08.2021)

Hapoel - Śląsk 4:0. WKS pożegnał się z pucharami (SKRÓT, WYNIK 12.08.2021)

Symboliczne było to, co zdarzyło się już w drugiej minucie meczu. Komentatorzy Polsatu Sport właśnie chwalili Szymona Lewkota, mówiąc, że dobrze sobie radzi w tym sezonie. No i w tym momencie obrońca Śląska dostał za plecy kozłującą piłkę, którą głową starał się podać do Matusa Putnockiego. Zrobił to jednak za krótko i zza jego pleców wyskoczył rywal, który wpakował piłkę do bramki.

Pięć minut później - 0:2. Strata Makowskiego w środku pola, dwa podania i gol. Szok. Jeśli ktoś zapomniał włączyć telewizor, to spóźnił się jak Marcin Daniec na walkę Gołoty.