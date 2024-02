Gwardia Wrocław walczy o utrzymanie w Tauron 1. Lidze. Dziś arcyważny mecz z AZS AGH Kraków

Gwardia w tabeli Tauron 1. Ligi zajmuje trzecie miejsce od końca, co oznacza, że zajmuje miejsce zagrożone spadkiem. Jak głosi regulamin rozgrywek: „Po ukończeniu fazy zasadniczej I ligi ostatnia i przedostatnia w tabeli rozgrywek drużyna I, z wyłączeniem klubu SMS PZPS Spała, traci uprawnienia do udziału w rozgrywkach I ligi” (SMS PZPS Spała znajduje się na ostatniej pozycji).

Od sezonu 2018/19 Gwardia nieprzerwanie walczyła o awans do siatkarskiej elity. Dwukrotnie zajmowała czwarte miejsce na koniec sezonu (2020/21, 2022/23). Od drugiej połowy 2023 roku pojawiły się problemy finansowe. Były wątpliwości, czy zespół przystąpi do obecnego sezonu Tauron 1. Ligi przez brak tytularnego sponsora oraz zmniejszenie dotacji od władz miasta.

W trakcie sezonu zasadniczego Gwardię opuściło dwóch kluczowych zawodników. Środkowy Mariusz Schamlewski przeszedł do Warty Zawiercie, a przyjmujący Kamil Maruszczyk trafił do katarskiego Al-Ahli. Siatkarze dostali tam lepsze warunki kontraktu i bez kwoty odstępnego pożegnali się z wrocławską ekipą. Dodatkowym problemem jest brak własnego obiektu. Wrocławianie nie mają hali do trenowania i rozgrywania meczów. Początkowo Gwardia miała w tym sezonie grać na Kłokoczycach (KGHM Ślęza Arena). Finalnie drużyna czerwono-biało-niebieskich krąży po obiektach, grając w Hali Orbita i hali sportowej Uniwersytetu Przyrodniczego. W tym sezonie zdarzyło się przełożyć spotkanie przez brak dostępu do parkietu (mecz domowy z MKS-em Będzin).