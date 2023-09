Gwardia Wrocław pomimo problemów przystąpi jednak do Tauron 1. Ligi

Poniżej publikujemy treść oświadczenie prezesa Gwardii Wrocław, Łukasza Tobysa, z 4 września:

- Na wstępie chciałbym podziękować wszystkim, którzy po publikacji oświadczenia z 27 lipca 2023 roku obdarowali nas wielkim wsparciem i pozytywną energią, które okazały się kluczowe w walce o utrzymanie męskiej siatkówki na wysokim poziomie we Wrocławiu. To właśnie Wasza postawa sprawiła, że dziś możemy mówić o zdecydowanej poprawie sytuacji. Niestety, nie oznacza to, że udało nam się pokonać wszystkie przeciwności. Wciąż jesteśmy na etapie poszukiwania sponsora tytularnego, co jest w tym momencie kluczowe, by móc powiedzieć, że sytuacja w klubie została opanowana. W ostatnich tygodniach doprowadziliśmy również do kilku zmian w strukturach organizacyjnych, które mają na celu pomóc nam wyjść z tej wciąż trudnej sytuacji. Jesteśmy dobrej myśli. Po każdej burzy wychodzi przecież słońce i wierzymy, że tak będzie również w przypadku Gwardii Wrocław. Rozgonienie tych potężnych chmur wymaga od nas ogromnego wysiłku, na który jesteśmy przygotowani i który od kilku tygodni niestrudzenie wykonujemy. Co najważniejsze - dziś mogę już stwierdzić, że pomimo problemów i niesprzyjających okoliczności, sytuacja w klubie jest coraz lepsza i Gwardia wystartuje w nadchodzącym sezonie Tauron 1. Ligi.