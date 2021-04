Gwardia Wrocław - LUK Politechnika. Tylko zwycięstwo daje nadzieję na finał [22.04.2021, TRANSMISJA NA ŻYWO gdzie oglądać? I liga siatkarzy]

eWinner Gwardia Wrocław - LUK Politechnika

W pierwszym meczu półfinału play-off w Lublinie eWinner Gwardia nie wykorzystała piłek meczowych w czwartym secie i ostatecznie przegrała 2:3. Dlatego przed czwartkowym, drugim meczem we Wrocławiu są umiarkowanymi optymistami.

– Trzeba docenić występ wszystkich, zagraliśmy naprawdę dobrze. Myślę, że jeżeli każdy z nas zagra choć o jeden procent lepiej niż w niedzielę, to tym razem to my przechylimy szalę zwycięstwa na swoją korzyść i będziemy się cieszyć – powiedział jeden z najlepszych zawodników niedzielnego starcia, Mateusz Siwicki.

W przypadku wygranej wrocławian, decydujące trzecie starcie lubelsko-wrocławskie ponownie przeniesie się na teren rywala.

– Cieszę się też na samą myśl o następnej podróży do Lublina. Bardzo chciałbym tam wrócić – przyznaje "Siwy" z przymrużeniem oka.

Gwardziści - pod okiem trenera Marka Lebedewa - na dziewięć meczów ligowych zagrali aż siedem tie-breaków. Co ciekawe, pięć z nich rozstrzygnęli na swoją korzyść. Hala Orbita stała się twierdzą, w której wrocławianie nie przegrali od 3 marca, zaliczając cztery kolejne wygrane (wszystkie po 3:2) z rzędu. Ostatnia porażka gospodarzy we Wrocławiu to 6 lutego i 0:3 z... LUK Politechniką Lublin. Są zatem rachunki do wyrównania.