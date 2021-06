Groźny wypadek na Grabiszyńskiej. Porsche staranowało opla Nadia Szagdaj

Jedna osoba została ranna w wypadku, do którego doszło we wtorek późnym wieczorem na ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu. Kierowca pędzący porsche cayenne staranował opla, a potem uciekł z miejsca wypadku.