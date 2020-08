Grand Prix Wrocław 2020 (ŻUŻEL, ONLINE, TRANSMISJA NA ŻYWO, wynik, bieg po biegu, lista startowa, gdzie oglądać w TV, 28.08.2020)

Przed żużlowcami, których w piątek i sobotę zobaczymy w akcji na Stadionie Olimpijskim, nie lada wyzwanie - dać jeszcze lepsze show niż rok temu. Gospodarz zawodów - WTS Sparta Wrocław - w ostatnich dniach za pośrednictwem mediów społecznościowych chętnie dzielił się zdjęciami z prac nad przygotowaniem toru. Ten ma być podobno wręcz stworzony do walki. Weryfikacja już niedługo.

„Grand Prix we Wrocławiu przez długie lata będzie wspominane przez kibiców. Turniej nr 230 w historii cyklu był kapitalnym widowiskiem, w którym zanotowaliśmy niespotykaną dotąd liczbę mijanek” - pisał o zeszłorocznych zawodach portal GuruStats. Jego analitycy doliczyli się aż 79 wyprzedzeń! Wcześniej najlepszy pod tym względem wynik padł w turnieju w duńskim Horsens w sezonie 2016 (59).

W sezonie 2019 cykl Grand Prix wrócił do stolicy Dolnego Śląska po 12 latach. Nie oznacza to, że czekające nas zawody nie zapiszą się w historii. Pierwotnie kalendarz żużlowy 2020 zakładał dziesięć rund Grand Prix - każdą w innym mieście. Pandemia COVID-19 pokrzyżowała plany organizatorom cyklu. Ostatecznie losy indywidualnego mistrzostwa świata będą toczyły się podczas czterech weekendów. We Wrocławiu, Gorzowie Wielkopolskim (11-12 września), Pradze (18-19 września) i Toruniu (2-3 października) odbędą się po dwa turnieje.

Trudno się dziwić, że na liście startowej zawodów na Stadionie Olimpijskim największą liczbą przedstawicieli może pochwalić się miejscowa Betard Sparta. Są to Maciej Janowski, Tai Woffinden, Max Fricke (stali uczestnicy), Gleb Czugunow (dzika karta) oraz Michał Curzytek i Przemysław Liszka (rezerwowi). W najlepszej formie jest zdecydowanie ten pierwszy. „Magic” w trwającym obecnie sezonie PGE Ekstraligi punktuje najrówniej ze wszystkich zawodników WTS-u. Janowskiego śmiało można zaliczać do grona faworytów. - Na pewno będzie mu bardzo mocno zależało, aby zadowolić miejscową publiczność. Nie chciałbym natomiast nakładać na niego zbyt dużej presji. Jeśli będzie czuł luz, stać go na wygranie każdej rundy, nie tylko na Stadionie Olimpijskim - mówi nam Dariusz Śledź, trener Betardu Sparty.