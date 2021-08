Górska Odyseja. Wolontariusze zebrali kilkanaście worków śmieci

#GórskaOdyseja to wyjątkowa akcja edukacyjno-ekologiczna. 700-kilometrowy marsz szlakami Karpat i Sudetów ma zwrócić uwagę na problem zaśmiecania gór i lasów odpadami, szczególnie tymi z plastiku, które są bardzo niebezpieczne dla środowiska. W jeden weekend w każdym miesiącu wolontariusze z całej Polski maszerują górskimi szlakami wzdłuż południowej granicy: od Ustrzyk Górnych do Świeradowa Zdrój, by sprzątać górskie i leśne szlaki.

- Szlaki czyste, ale mimo to zebraliśmy kilkanaście worków śmieci - podsumowuje wrocławski ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski. Od stycznia przeszedł i posprzątał już ponad pół tysiąca km szlaków w ramach comiesięcznych etapów Górskiej Odysei. W akcji zawsze, niezależnie od pogody, pomagają wspaniali wolontariusze - tym razem okoliczni mieszkańcy, turyści odpoczywający w Górach Sowich, leśnicy z Nadleśnictw w Wałbrzychu, Bardzie Śląskim, Świdnicy i Jurgowie oraz ekipa schroniska Zygmuntówka. Był też niezawodny Paweł Siodłak z akcji Czysty Wałbrzych i Pan Przewodnik z akcji Polska Górom. - Dzięki takim ludziom przepiękne szlaki stają się przepiękne do potęgi n-tej! - cieszy się ekolog.