Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław. Przewidywany skład Śląska Wrocław na mecz z Górnikiem Zabrze

W niedzielę o godz. 17:30 Śląsk Wrocław zagra na wyjeździe z Górnikiem Zabrze. Wrocławianie w Zabrzu muszą poradzić sobie bez zawieszonego za kartki Erika Expósito. W jakim składzie WKS rozpocznie to spotkanie?

Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław. Przewidywane składy

Śląsk Wrocław na Górny Śląsk pojedzie poważnie osłabiony. Śmiało można mówić o wyrwie w składzie, bo jak inaczej nazwać brak najlepszego strzelca całej PKO Ekstraklasy? Erik Expósito w meczu z Wartą Poznań zobaczył czwartą żółtą kartkę w tym sezonie i choć do Zabrza pojedzie, to tylko po to, żeby wspierać swój zespół dobrym słowem. W kadrze meczowej go zabraknie.

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że Expósito rozgrywa ostatni sezon w barwach Śląska Wrocław. 30 czerwca 2024 roku będzie wolnym piłkarzem, bo nic nie wskazuje na to, by przedłużył umowę we Wrocławiu. Dla trenera Jacka Magiery będzie to okazja, by zobaczyć, jak zespół może funkcjonować w przyszłym sezonie, już bez hiszpańskiego napastnika. Co ciekawe sam Magiera nigdy nie wygrał z drużyną prowadzoną przez Jana Urbana.

Czy Magiera postanowi przełamać tę złą passę poprzez nieszablonowe zmiany w składzie? Kilka razy w ostatnim czasie potrafił zaskakiwać i wiele wskazuje na to, że teraz też może się na to zdecydować. By sprawdzić przewidywany skład Śląska Wrocław na mecz z Górnikiem Zabrze, wystarczy kliknąć w poniższy przycisk lub zdjęcie.

Mecz Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław rozpocznie się w niedzielę 14 kwietnia, punktualnie o godz. 17:30. Zawody poprzedzi minuta ciszy poświęcona tragicznie zmarłemu 14-letniemu Franciszkowi Tokarskiemu, wychowankowi Śląska, który uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu i długo walczył o życie. Transmisja w Canal+Premium, Canal+Online oraz na antenie ogólnodostępnego

kanału TVP Sport.

