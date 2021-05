Gigantyczny korek na AOW po poważnym pożarze. Drogowcy: Omijajcie obwodnicę!

Teraz strażacy otworzyli już jeden pas ruchu, ale wciąż są tam poważne utrudnienia. Korek na AOW ciągnie się od węzła Psie Pole (zjazd tzw. na łącznik Długołęka) aż do Mostu Rędzińskiego.

Akcja straży ma potrwać co najmniej do godz. 12.30, ale korek rozładowywać się będzie dużo dłużej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad apeluje, by kierowcy jadący w stronę Warszawy omijali AOW.

W pożarze nikt nie ucierpiał. Doszczętnie spłonęła naczepa samochodu. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną zdarzenia.