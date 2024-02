Gęste mgły we Wrocławiu i w regionie. Na S5 doszło do karambolu, 15 osób jest rannych. Uważajcie na drodze!

AKTUALIZACJA

Strażacy zakończyli działania po godzinie 14:15. Pas w kierunku Wrocławia wciąż jest jednak zamknięty przez policję, która kończy swoje czynności. Funkcjonariusze zapowiadają, że utrudnienia mają potrwać do godz. 16 bo służby wciąż czekają na holowniki, które zabiorą z drogi uszkodzone ciężarówki. Ruch w kierunku Poznania powoli rusza. Kierowcy nie stoją już w ogromnym korku.

Zablokowana droga S5 do Wrocławia

Na chwilę obecną służby mówią o minimum 15 osobach , które zostały poszkodowane. Część z nich została przewieziona do szpitali. Wśród rannych jest rodzina z dzieckiem. Dwie osoby są w ciężkim stanie.

We wtorek rano (27 lutego) w gęstej mgle na drodze ekspresowej S5 pod Lesznem doszło do karambolu. Pasy w kierunku Wrocławia były zablokowane przez kilka godzin, a w kilku wypadkach ucierpiało łącznie kilkanaście osób.

Na miejscu pracowali policjanci, ratownicy medyczni, strażacy oraz służby drogowe. Odcinek S5 będzie zamknięty przez kilka godzin do czasu usunięcia skutków karambolu.

- Decyzja o całkowitym zamknięciu drogi S5 zapadła po godzinie 9. Na obu pasach S5 pod Lesznem doszło do serii wypadków. Działania służb i gęsta mgła wymagają zamknięcia trasy, bo przed 9 na stojące w korku ciężarówki najechał bus. Dwie osoby zostały zakleszczone. Jedną udało się uwolnić i przekazać służbom medycznym, ale druga wciąż jest w pojeździe - informuje Michał Wiśniewski, reporter portalu Leszno.naszemiasto.pl.

Na ekspresówce utknęło nawet kilkuset kierowców. Przejechali bowiem ostatni węzeł i czekają na zakończenie działań wszystkich służb lub ewentualnie udrożnienie jednego z dwóch pasów ruchu. Policja zapewnia, że ściąga pod Leszno posiłki, by odblokować tych kierowców, którzy utknęli na wyłączonych pasach S5.

Gęsta mgła w całym Wrocławiu i na przedmieściach

W godzinach porannych kierowcy i piesi we Wrocławiu również zmagali się z gęstą mgłą. IMGW wydało ostrzeżenie przed gęstymi mgłami , które ograniczają widoczność do 100-200 metrów . W kolejnych godzinach widoczność stopniowo się poprawiała.

Choć zjawisko wygląda bardzo ładnie i często jest podziwiane na fotografiach, bardzo łatwo w tej aurze o wypadek.

- W tych trudnych warunkach należy pamiętać, przede wszystkim o tym, by być widocznym dla innych. Wspólnie zadbajmy o nasze bezpieczeństwo. Obowiązujące przepisy wskazują, że kierowca w warunkach zmniejszonej przejrzystości jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. W pojeździe należy włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie - apeluje mł. asp. Anna Tersa z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

Stojąc na jednym brzegu Odry, nie było widać drugiego! Okolice mostu Trzebnickiego. Karolina Kwiatek / Polska Press

Kategorycznie zabroniona jest jazda na tzw. światłach "do jazdy dziennej". Przez gęstą mgłę i ograniczoną widoczość kierowcy powinni zwolnić i jeszcze dokładniej obserwować to, co dzieje się wokół.