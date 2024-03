Gdzie nie będzie prądu w dolnośląskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 21.03

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (21.03 14:05) nie ma prądu w dolnośląskim?

Wrocław Stare Miasto: Tęczowa od 44 do 50 parzyste. 21.03 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Gimnazjalna od 3 do 45 i od 8 do 52, Bagatela od 5 do 21 i od 6 do 22, Fortowa 6, Torfowa, Sołtysowicka ogródki działkowe "Podgrodzie", Kiełczowska od 57 do 79 nieparzyste, Inflancka od 1 do 5 nieparzyste. 21.03 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Buraczana 25 i od 26 do 28. 21.03 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Kozia dz.1/1, Północna od 15 do 19 nieparzyste. 21.03 od godz. 7:00 do 16:00

Raszówka ul.Cicha okolice numerów od 1 <-> do 11, 13 (działki: 508/ 21<->28; 508/ 31<->36 ) 21.03 od godz. 8:00 do 17:00

Ślęza: Akacjowa od 4 do 10 parzyste. 21.03 od godz. 7:00 do 16:00

Borek Strzeliński: ul. Oławska od numeru 12 do 54D, Wiązowska, Akacjowa od numeru 9 do 19, Słoneczna, Kwiatowa 45, oraz obręb działek numer 181/6, 181/5. 21.03 od godz. 7:00 do 16:00

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

WBW15329/375/PANATTONI

24.03 od godz. 9:00 do 10:00

Wałbrzych ul. Lubelska 21

26.03 od godz. 8:00 do 11:00

Wrocław

Wrocław Fabryczna: Cichociemnych dz.1/133, dz.31/2.

22.03 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Lekcyjna od 7 do 7b, od 57 do 59 i od 96 do 98, Redycka od 30 do 32d, od 75 do 137 i od 94 do 136 oraz dz.6 i poligon wojskowy, Czytankowa dz.330/1, Bagatela dz.117/7 i dz.118/9, Ałunowa 14c i od 20 do 30 parzyste oraz dz.27 i dz.26/7, Starościńska od 19 do 27 i od 26 do 34.

22.03 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Monte Cassino od 16 do 18 parzyste, Smętna 1 i od 4 do 18 oraz kaplica cmentarna.

22.03 od godz. 7:00 do 16:00