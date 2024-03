Gala Najpopularniejszy Sportowiec i Trener Dolnego Śląska 2023. Wręczyliśmy Wasze nagrody. Zobacz zdjęcia i film

Gala Najpopularniejszy Sportowiec i Trener Roku 2023. Zobacz zdjęcia

Rolę gospodarza gali pełnił Mateusz Różański, zastępca redaktora naczelnego Gazety Wrocławskiej, który zanim wręczył nagrody, przywitał wszystkich ze sceny. - Sam byłem sportowcem. Często z drużyną słyszeliśmy, że "udało nam się wygrać". Nie, nie "udało nam się". Doskonale wiecie, że sportowiec na sukces zawsze ciężko pracuje - powiedział.

Potem przeszliśmy do wręczania wyróżnień. Wśród nagrodzonych najwięcej mieliśmy przedstawicieli piłki nożnej, ale sporo było także reprezentantów sportów walki: taekwondo, karate czy boksu. Najpopularniejszą drużyną na Dolnym Śląsku została ekipa Pretorian Judo Team. Najwięcej nagród zgarnął Rafał Roch (wyciskanie sztangi leżąc) ze Stowarzyszenia Sportowego Hałas Team, który na scenie pojawił się aż trzykrotnie. Został najpopularniejszym sportowcem i trenerem powiatu strzelińskiego, a także odbierał nagrodę dla najpopularniejszej drużyny w powiecie. Nagrody wojewódzkie do domu zabrali: Roman Bogdał (Najpopularniejszy Trener), Zuzanna Turzyńska (Najpopularniejszy Sportowiec - kobiety), Daniel Lis (Najpopularniejszy Sportowiec - mężczyźni) oraz Aleksander Pelikański (Najpopularniejszy Talent). Pelikański to 9-letni rajdowiec, którego niebywałe wyczyny można oglądać m.in. na jego profilu na Instagramie. Samochodem rajdowym zaczął jeździć w wieku sześciu lat. To, co robi za kierownicą, zawstydza pewnie wielu dorosłych kierowców.