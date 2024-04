Dolny Śląsk znów ugości młodych olimpijczyków. XXX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach halowych Dolny Śląsk 2024

Blisko 3000 młodych zawodniczek i zawodników z całej Polski będzie walczyć o medale w piłce ręcznej, siatkówce, boksie, gimnastyce sportowej, artystycznej i w skokach na trampolinie, w zapasach, judo, szermierce, szachach, tenisie stołowym, badmintonie, taekwondo i brydżu sportowym. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów w duchu rywalizacji fair-play czuwać będzie 400 sędziów, młodym sportowcom będzie towarzyszyło około 700 trenerów i opiekunów, a zmagania będzie oglądać kilka tysięcy kibiców.

Zawody przeprowadzane zostaną na obiektach sportowych 12 miast gospodarzy, będą to Wrocław, Wałbrzych, Legnica, Jawor, Zgorzelec, Dzierżoniów, Trzebnica, Szczawno Zdrój, Milicz, Dzierżoniów, Karpacz i Oborniki Śląskie.

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży jest rozgrywaną corocznie imprezą sportową dla zawodników i zawodniczek w kategorii wiekowej juniora młodszego i jest równoznaczna z rywalizacją o tytuły mistrzów Polski, to właśnie na tych zawodach zaczynają się wielkie kariery najwybitniejszych polskich sportowców. Dla młodych ludzi będzie to z pewnością wielkie przeżycie i jedno z pierwszych tak ważnych wydarzeń na drodze do kolejnych sportowych sukcesów.