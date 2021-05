Falubaz – Sparta: WTS nie bierze jeńców! Najwyższa domowa porażka w historii Falubazu (WYNIK, RELACJA)

Betard Sparta przyjechała do Zielonej Góry jako zdecydowany faworyt. Podopieczni Dariusza Śledzia w trzech poprzednich meczach pokonali silnych przeciwników – Eltrox Włókniarza Częstochowa, Moje Bermudy Stal Gorzów i Fogo Unię Leszno. Na drugim biegunie znajdował się natomiast Marwis.pl Falubaz, który w pierwszych sześciu spotkaniach sezonu zdołał zanotować tylko jedno zwycięstwo. Zapewne niewielu obserwatorów PGE Ekstraligi spodziewało się, że już w pierwszej serii startów wrocławianie wręcz zdemolują rywala. Po czterech biegach zespół z Dolnego Śląska prowadził aż 19:5!Ozdobą początku spotkania był trzeci bieg. Gleb Czugunow i Maciej Janowski tuż przed linią mety wyprzedzili z obu stron prowadzącego przez blisko cztery okrążenia Patryka Dudka. Tę sytuację można potraktować jako symbol przebiegu niedzielnego starcia. Choć żużlowcy Marwis.pl Falubazu notowali całkiem dobre starty, „Spartanie” na dystansie zwykle potrafili znaleźć na nich patent.

W takich okolicznościach zielonogórzanie mieli prawo cieszyć się choćby z biegowych remisów, tak jak w wyścigu siódmym. Max Fricke i Mateusz Tonder na wyjściu z pierwszego łuku znajdowali się na prowadzeniu, ale chwilę później Janowski wręcz z dziecinną łatwością wyprzedził obu przeciwników. „Magic” pomknął do mety z prędkością nieosiągalną dla pary Marwis.pl Falubazu, udowadniając, że w tym sezonie należy do ścisłej czołówki żużlowców PGE Ekstraligi. Oby taką formę utrzymał do inauguracji Grand Prix.

Sylwia Grzeszczak w jednym ze swoich utworów śpiewała, aby cieszyć się z małych rzeczy. Jej słowa wzięli sobie do serca sympatycy drużyny z województwa lubuskiego, którzy fetowali „trójki” Tondera i Piotra Protasiewicza w dziewiątej i dziesiątej gonitwie. Dla trenera Piotra Żyty było to jednak najprawdopodobniej niewielkie pocieszenie, ponieważ na pięć biegów przed zakończeniem zawodów Betard Sparta zapewniła sobie triumf w całym meczu.