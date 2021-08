Fabian Piasecki w Stali Mielec: Nie mogłem przesiedzieć drugiego sezonu na ławce (Śląsk Wrocław transfery)

Fabian Piasecki zamienił Śląsk Wrocław na Stal Mielec

Fabian Piasecki został oficjalnie wypożyczony ze Śląska Wrocław do Stali Mielec. 26-letni napastnik WKS-u w zespole Jacka Magiery najczęściej pełnił rolę dżokera, ale okazuje się, że taka opcja nie do końca mu odpowiadała.

– Przyznam, że sam napierałem na ten ruch, bo nie mogę sobie pozwolić, by drugi rok z rzędu siedzieć na ławce. Mam wrażenie, że co by się nie działo i czego bym nie robił wchodząc z ławki i tak grałby Erik Expósito. Wiadomo, jest Hiszpanem, jest młodszy i pewnie oceniono, że ma wyższy potencjał sprzedażowy. Ja się na to nie obrażam, ale chcę grać, stąd wypożyczenie do Stali. Jeśli Śląsk będzie chciał mojego powrotu zimą, to ma możliwość skrócenia wypożyczenia – powiedział nam Piasecki.