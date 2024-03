Echa meczu Śląsk - Widzew: Ogień na trybunach i w internecie. Kto przesadził?

Na boisku lepszy był Śląsk, który po dwóch trafieniach Nahuela Leivy wygrał to spotkanie 2:1 (w doliczonym czasie gry bramkę kontaktową dla łodzian zdobył Imad Rondić). Sęk w tym, że oba gole urodzonego w Argentynie Hiszpana są przez Widzew kontestowane, czego najmocniejszy wyraz dał kapitan przyjezdnych Bartłomiej Pawłowski, zamieszczając mocno ofensywne wpisy na platformie „X”.

Sobotnie starcie na Tarczyński Arena Wrocław na długo pozostanie w pamięci wielu kibiców. Po pierwsze: Śląsk strzelił pierwszego w 2024 roku gola w meczu o stawkę. Po drugie: WKS odniósł pierwsze ligowe zwycięstwo po przerwie zimowej. Po trzecie: gorąca atmosfera na trybunach, podkręcona przez sporą ilość nielegalnej na imprezach masowych pirotechniki, a po czwarte: pretensje zespołu gości do pracy całego zespołu sędziowskiego, na czele z Bartoszem Frankowskim (arbiter główny) oraz siedzącym w wozie VAR Danielem Stefańskim.

„Hej PZPN znowu var zaj***ł? Oglądam powtórkę waszej linii spalonego i rzutu karnego i wygląda, że w trzy dni okradziono nas z PP i punktów we Wrocławiu. Na cholerę ten cały VAR?” - napisał w emocjonalnym wpisie Pawłowski. Były piłkarz m.in. Śląska Wrocław pił do bramek Leivy oraz sytuacji z ćwierćfinału Pucharu Polski, w którym faktycznie jego zespół został w pewien sposób okradziony z awansu przez fatalne błędy sędziów.

Sęk w tym, że tutaj nie miał ani trochę racji. Po pierwsze: linia spalonego pokazywana przez telewizję Canal+, sugerująca, że Leiva był na spalonym, została błędnie wyrysowana (wybrano złą stopklatkę przy podaniu Piotra Samca-Talara). O tym jak powinna być wyrysowania i dlaczego to sędziowie mieli racje wyjaśnił sam PZPN.

Pawłowski nie miał racji, atakując sędziów i PZPN, za co zdążył już przeprosić.

– Ja wiem, że są dyskusje i ta sprawa wzbudza wiele kontrowersji, ale dla mnie sytuacja jest jasna: bramkarz skacze do piłki, mija się z nią, futbolówkę zagrywa zawodnik Śląska, a bramkarz poprzez - przepraszam za wyrażenie - swą nieudolność uderza go w głowę. Przepis jest jasny: faul i rzut karny – tłumaczył w programie Liga+Extra Adam Lyczmański, były arbiter międzynarodowy, a dziś telewizyjny ekspert od spraw sędziowskich.

Nie odnosił się jednak do sytuacji z 61 min, kiedy faktycznie jego zespół powinien otrzymać rzut karny. Petkov ewidentnie pociągał za koszulkę Jordiego Sancheza we własnym polu karnym, uniemożliwiając mu dojście do piłki. Hiszpan padł i w swoim stylu zaczął wymachiwać rękoma, ale został zignorowany, a VAR nie interweniował, a powinien.