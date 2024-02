Dzisiejszy dzień jest gratis! Oto najlepsze MEMY z okazji 29 lutego, następne dopiero za 4 lata!

Rok 2024 jest przestępny. Oznacza to, że trwa o jeden dzień dłużej niż zwykle. Warto potraktować ten fakt jak powód do radości - mamy się z czego cieszyć, bo dostaliśmy jeden dzień w prezencie! I ten dzień wypada właśnie dziś, 29 lutego.

Skąd się wziął ten dodatkowy dzień 29 lutego?

Ile dni ma rok? 365! - odpowie każde dziecko. Otóż to nie do końca prawda, bo rok kalendarzowy ma dokładnie 365,25 dni. Żeby wszystko się zgadzało (a dokładniej, żeby dopasować rok kalendarzowy do roku zwrotnikowego), co 4 lata dodajemy jeden dzień, który jest sumą końcówek po przecinku, czyli czterech ćwiartek dnia. Taki rok nazywa się przestępnym i ma 366 dni.