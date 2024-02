Dziś w Lubinie mecz Polska – Dania. Rywalem Biało-Czerwonych trzecia drużyna świata

W grudniu ubiegłego roku obydwie drużyny mierzyły się ze sobą podczas fazy grupowej mistrzostw świata. Zdecydowanie lepsza okazała się ekipa ze Skandynawii, która wygrała 32:22, pozbawiając w ten sposób Biało-Czerwone nadziei na miejsce w ćwierćfinale.

Dunki to brązowe medalistki turnieju sprzed dwóch miesięcy i reprezentacja, która regularnie ogrywa Polki we wszystkich mistrzowskich imprezach (MŚ lub ME). Wspomniana ekipa będzie także faworytem starcia zaplanowanego na środę (godz. 19.00) w Lubinie. Z tego, że nie będzie łatwo w najbliższym starciu eliminacyjnym, zdaje sobie sprawę także selekcjoner naszej ekipy - Arne Senstad.