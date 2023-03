Dzień Kobiet w PRL. Panowie stali w kolejkach po kwiaty. Panie wracały do domów z goździkiem i małym prezentem [ZDJĘCIA]

Dzisiaj obchody Święta Kobiet w PRL budzą nostalgię

Święto Kobiet było w PRL wykorzystywane propagandowo. W gazetach i telewizji pokazywano uśmiechnięte policjantki, sprzedawczynie, tkaczki, pracownice PGR oraz fabryk. To miało przekonać ludzi, że w socjalistycznej Polsce kobiety dobrze godzą role matek i pracę zawodową, że mają wkład w budowanie socjalistycznej rodziny. Organizowano dla pań koncerty i akademie, na których obecność była obowiązkowa. Kliknijcie galerię i zobaczcie zdjęcia z obchodów Święta Kobiet w PRL

W tym dniu panie przychodziły do pracy wystrojone, bo wiedziały, że czeka je akademia lub skromniejsza uroczystość. Dostawały na niej od przełożonych po goździku i prezencie, czyli rajstopach, ręczniku czy ściereczce. Potem panie z księgowości odbierały od pracownic pokwitowania za te prezenty, bo porządek w papierach musiał być.

We wspomnieniach z obchodów Święta Kobiet w PRL dominuje nostalgia. Wspomina się, jak panowie od rana stali w kolejkach po kwiaty. Goździka lub tulipana wręczali nie tylko kobietom bliskim ich sercu, ale także pani z księgarni, jako podziękowanie za odkładanie książek pod ladę (takie czasy były) czy pani ze spożywczaka, jako dowód wdzięczności za odłożenie lepszego mięsa czy mleko w proszku dla dziecka.

Dzień Kobiet – skąd wzięła się ta tradycja?

Świętowanie Dnia Kobiet zapoczątkowano w Ameryce 28 lutego 1909. To właśnie wtedy Socjalistyczna Partia Ameryki postanowiła upamiętnić protest zorganizowany rok wcześniej w nowojorskich zakładach włókienniczych. Podczas tego protestu domagano się równych praw zarobkowych i politycznych dla kobiet.

Oficjalnie Międzynarodowy Dzień Kobiet został ustanowiony 8 marca 1910 roku. 98 kobiet z 17 krajów postanowiło zorganizować coroczne święto kobiet o charakterze międzynarodowym. W tym dniu w Ameryce i europejskich krajach odbywały się manifestacje w obronie praw kobiet, zapewnienia im praw wyborczych i możliwości udziału w życiu politycznym. Od tamtych czasów Dzień Kobiet uznawany jest przez wszystkie kraje należące do Organizacji Narodów Zjednoczonych.

W Polsce pierwszy dzień kobiet obchodzono w 24 marca 1924 roku. Do 1993 roku było to święto państwowe. W kolejnych latach jego propagandowe znaczenie malało. Dzisiaj to raczej święto rodzinne. Babcie, mamy, siostry, żony i narzeczone oraz dziewczyny obdarowywane są kwiatami, perfumami i biżuterią. Tradycja przetrwała w niektórych szkołach i kwiaty oraz laurki wręcza się nauczycielkom.