Dzieci z Wrocławia nie zostaną wydane ojcu oprawcy w Irlandii Andrzej Zwoliński

Sąd Najwyższy uznał, że powrót dzieci może wiązać się z narażeniem ich na szkodę psychiczną i fizyczną, gdyż przemoc ojca została udowodniona Pixabay Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Decyzja o zakazie wydania rodzeństwa ojcu mieszkającemu w Irlandii zapadła właśnie przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu. Sprawa sporu o dwójkę małych wrocławian, których w pierwszym postępowaniu nakazano odesłać matce do ojca w Irlandii, po raz drugi trafiła na wokandę, po wyroku Sądu Najwyższego. Wiosną uznał on skargę prokuratora generalnego na wyrok w tej sprawie.