Dywany z kwiatów w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu. Za nami Festiwal Magnolii. Od kolorów kręci się w głowie! Zobaczcie zdjęcia Aneta Kolesińska

Magnolie, żonkile i tulipany - wrocławski Ogród Botaniczny zakwitł we wszystkich kolorach tęczy. Zobacz, co dzieje się podczas Festiwalu Magnolii w galerii zdjęć Aneta Kolesińska / Polska Press Zobacz galerię (36 zdjęć)

Przepiękne magnolie we wrocławskim Ogrodzie Botanicznym to prawdziwy hit wśród spacerowiczów. Właśnie trwa tam festiwal, podczas którego nie tylko można je podziwiać, ale i posłuchać o ich hodowli, kupić sadzonki i dekoracje do domu i ogrodu. Koniecznie sprawdź, jak wygląda wiosenny ogród w sercu Wrocławia.