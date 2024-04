Drzewka Bonsai, orchidee i rośliny owadożerne. Dostaniesz na targach roślin "Planporn" na wrocławskiej Tarczyński Arenie

- Tysiące znakomitych roślin doniczkowych z całego świata będzie na wyciągnięcie Twojej dłoni podczas targów PlantPorn! To tutaj będziesz mógł puścić wodzę swojej roślinnej fantazji. Wreszcie zaspokoimy Twoje chlorofilowe żądze mega okazami w najlepszych cenach! - czytamy na stronie wydarzenia.

Impreza odbywa się w weekend, w godzinach ode 10:00 do 18:00. Jak zapewniają sami organizatorzy, na targach można kupić kwiaty i drzewa, w tym owocowe, a także zobaczyć wystawę drzewek Bonsai, orchidei, roślin mięsożernych i sukulentów.

Stadion przeżywa dziś prawdziwe oblężenie. W targowej przestrzeni znajdziemy kilka miejsce, w których można sobie zrobić zdjęcia. Imprezę uświetniają swoją obecnością modelki w kreacjach z kwiatów.

Wstęp na targi jest biletowany. Do tego ceny nie należą do najniższych. Ale trzeba przyznać, że prezentowane na Plantporn rośliny to wyselekcjonowany i wysokojakościowy zbiór.