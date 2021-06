Drużyna na medal: Juniorzy starsi Śląska Wrocław zakończyli sezon na podium. Kto ma szanse zaistnieć?

- Cieszymy się, że w tym roku wszystko zafunkcjonowało. Połączenie szkolenia pierwszego zespołu, rezerw i juniorów starszych było dla nas sporym wyzwaniem, ale udało się to zrobić. To wspólny sukces, zarówno trenera Siemińskiego, jak i trenera Wołczka. Cieszy nie tylko miejsce, ale też to, że coraz więcej młodych zawodników dostaje szansę w pierwszym zespole. Teraz większość zawodników z drużyny juniorów przejdzie do rezerw. Ważna jest dla nas indywidualizacja szkolenia i to, że nasi piłkarze pokonują kolejne szczeble rozwoju w Śląsku Wrocław - mówi Krzysztof Paluszek, dyrektor ds. rozwoju sportowego Śląska Wrocław.