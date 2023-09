Dominikanin o. Mariusz Woźniak felietonistą Gazety Wrocławskiej. Jego myśli przeczytasz w rubryce: "Nie przyszedłem Pana nawracać"

W 1987 roku wstąpił do Zakonu Dominikanów, a w 1993 r. przyjął święcenia kapłańskie. Do 1998 roku pracował duszpastersko w Baranowiczach na Białorusi. Na Ukrainie przez pięć lat mieszkał w Kijowie. W latach 2012-2016 pracował duszpastersko w Jałcie na Krymie. Później do lipca 2017 roku w Chmielnickim, a od września 2017 r. mieszkał w Charkowie.

Wydał tomiki poetyckie, a w 2004 roku ukazał się zbiór opowiadań ojca Woźniaka.

Przedstawiamy naszego nowego felietonistę. Obejrzyj rozmowę z o. Mariuszem Woźniakiem: