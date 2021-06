Dolny Śląsk: Przełom w sprawie tragicznego wypadku sprzed lat. Ekshumowali ciała ofiar, znaleźli sprawcę?

To była wielka tragedia, o której przez wiele lat mówili nie tylko mieszkańcy Piławy Dolnej, ale i całego kraju. W nocnym wypadku, do którego doszło po godzinie 4, 17 czerwca 2012 roku zginęło dwóch bardzo młodych mężczyzn (21 i 22 lata). Trzeci, wówczas 23 -letni Kamil Ch. ledwo uszedł z życiem. Miał potworne obrażenia głowy, obrzęk mózgu, złamanie kości skroniowej, obu kości przedramienia. Alexy G. i Maciej J. nie mieli najmniejszych szans na przeżycie. Zginęli na miejscu.

Drastycznie przekroczyli prędkość w Piławie Dolnej, auto rozpadło się na części

Ofiary były przyjaciółmi. Wszyscy mieszkali w Ząbkowicach Śląskich. Feralnej nocy wracali do domu z dyskoteki w Dzierżoniowie. Choć wszyscy pili alkohol, wsiedli do opla omegi i ruszyli. W aktach sprawy, w opinii biegłych znajdzie się później zapis, że "drastycznie" przekroczyli prędkość. Kierowca stracił panowanie nad samochodem na zakręcie w lewo w Piławie Dolnej. Samochód przy prędkości ok. 180 km na godzinę (wersja prawdopodobna, bo było ich kilka) roztrzaskał się prawym bokiem na drzewie. Wrak był zmasakrowany, auto rozpadło się na części.