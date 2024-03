Kradli luksusowe samochody "na walizkę". Tak rozpracowali ich policjanci z Dolnego Śląska OPRAC.: Jerzy Wójcik

Podczas zatrzymania 17-latek prosił policjantów, aby byli bardzo delikatni z uwagi na posiadany w plecaku sprzęt o wartości blisko 40 tys. złotych. Podczas przeszukania policjanci ujawnili tam urządzenie typu walizka, a w nogach zatrzymanego przewód stanowiący tzw. antenę. Komenda Miejska Policji w Legnicy Zobacz galerię (6 zdjęć)

Spektakularna akcja dolnośląskich policjantów w Legnicy! Ginęły tam ostatnio luksusowe samochody, m.in. mercedes i bmw. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, zatrzymano dwóch podejrzanych o to mężczyzn. Policjanci ujawnili i zabezpieczyli sprzęt służący do kradzieży każdego typu pojazdu od systemu keyless go, po tzw. kości do łamania kodu immobilisera, jak i również wyciągarki do zamków. Przy jednym z zatrzymanych znaleziono walizkę z antenką o wartości ok. 40 tys. złotych.