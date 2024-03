Znamy przyczynę śmierci Gabriela Seweryna. Są wyniki badań toksykologicznych Versace z Głogowa. Opinia biegłego nie pozostawia wątpliwości.

Śledztwo w sprawie śmierci Gabriela Seweryna wciąż trwa

Postępowanie w sprawie śmierci znanego głogowianina wciąż trwa, a opinia medyczna będzie teraz analizowana przez powołany przez prokuratora zespół biegłych z zakresu medycyny sądowej. Ma się on wypowiedzieć, czy postępowanie zespołu pogotowia ratunkowego oraz leczenie, po przyjęciu celebryty do szpitala, było prawidłowe i czy istniał związek pomiędzy tym postępowaniem a śmiercią Gabriela Seweryna.

28 marca mijają 4 miesiące od śmierci Versace z Głogowa

Przypomnijmy. Gabriel Seweryn, projektant futer i bohater kilku edycji programu TTV „Królowe życia” zmarł 28 listopada na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Głogowie . Tego dnia około godziny 15.30 został przyjęty na oddział z objawami bólu w klatce piersiowej. Jak informowała wówczas rzeczniczka szpitala Ewa Todorov, u głogowianina wykonano badania laboratoryjne, podłączono płyny i podano mu leki. Po około dwóch godzinach, kiedy się już wydawało, że będzie lepiej, doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Mimo podjętej reanimacji, która trwała długo, nie udało się przywrócić funkcji życiowych mężczyzny.

Koszmarny, ostatni film z Gabrielem Sewerynem

Zanim trafił na SOR, do jego pracowni futer wezwano pogotowie ratunkowe. W dniu śmierci Gabriela Seweryna do sieci trafił film nakręcony telefonem komórkowym, na którym mężczyzna płacze, krzyczy że go boli i błaga o pomoc. Na nagraniu widać też stojącą w Rynku, obok pracowni projektanta, karetkę pogotowia.