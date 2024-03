Dolnośląski Czarnobyl. Wysiedlone miejscowości na tym terenie powoli znikają z krajobrazu Kacper Chudzik

Przy rozbudowie Huty Głogów, stwierdzono jej szkodliwy wpływ na środowisko. Wysiedlono kilka wsi, stworzono strefę ochronną Fot. K.Chudzik/M. Piszlewicz Zobacz galerię (48 zdjęć)

Mówi się o nim czasem "dolnośląski Czarnobyl". To obszar ochronny, który powstał podczas rozbudowy Huty Miedzi Głogów. Miejscowości takie jak Żukowice, Rapocin czy Bogomice, kiedyś tętniły życiem. Dziś stoją opustoszałe lub niemal opustoszałe. Z roku na rok walą się kolejne ściany budynków i wioski powoli znikają z powierzchni ziemi. Zobaczcie jak wygląda to tajemnicze miejsce. Przejdźcie do galerii zdjęć, klikając w pierwsze z nich.