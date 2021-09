Dolnośląska Brygada WOT. Oni się nie ociągają, gdy trzeba nieść pomoc! [ROZMOWA, ZDJĘCIA]

Mijają dwa lata, od kiedy dowodzona przez Pana Brygada istnieje na Dolnym Śląsku. Mimo że dużo zrobiliście w tym czasie, to stereotypy związane z powstaniem Waszej formacji nie umierają. Od nich zacznę naszą rozmowę. Taka najświeższa rzecz, o której dużo mówią sami żołnierze, to zarzut, że jesteście „kanibalami” wojskowymi. Chodzi o to, że wyciągacie podobno najlepszych ludzi z innych rodzajów wojsk, a przez to cierpią tamte jednostki, bo mają braki.

Bardzo się cieszę, że trafiają do nas najlepsi! Jeśli coś jest w trakcie formowania, to powinno się postawić i na najlepszych ludzi, i na odpowiedni sprzęt. Tyle że tę sprawę personalną oddzieliłbym od innych, bo w tym przypadku, o którym pan wspomniał, chodzi zapewne o wakaty, które się pojawiają we wszystkich polskich służbach mundurowych – policja i straż graniczna też mają z tym problemy. Rozwój Wojsk Obrony Terytorialnej nie pomaga w uzupełnianiu braków gdzie indziej, a wprost przeciwnie. Żeby bowiem stworzyć jednostkę wojskową, powołać do służby żołnierzy, żeby ich solidnie wyszkolić, potrzebne są doświadczone kadry.