Na Uniwersytecie Wrocławskim studenci odbędą szkolenie wojskowe. Rusza nabór do Legii Akademickiej

Legia Akademicka to ochotnicze szkolenie wojskowe dla studentów oraz absolwentów studiów licencjackich i magisterskich w uczelniach, jednostkach wojskowych, ośrodkach i centrach szkolenia polskich sił zbrojnych. To będzie VII edycja tego projektu, który we Wrocławiu realizuje Uniwersytet Wrocławski.

Szkolenie w ramach legii ma trzy etapy. Pierwszy z nich – szkolenie na szeregowca – prowadzi wojskowe centrum rekrutacji. A kolejne kursy - na stopnie z korpusów podoficerskich i oficerskich odbywają się już na uczelniach wyższych. Prowadzone są także na Uniwersytecie Wrocławskim.

Niezbędnym wymaganiem do zapisania się na szkolenie jest posiadanie statusu żołnierza rezerwy, czyli ochotnik musi mieć już złożoną przysięgę wojskową. Następnymi warunkami są: bycie studentem, polskie obywatelstwo i niekaralność.