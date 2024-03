Dolnośląska bitwa o finał Orlen Basket Ligi. Dziś mecz Ślęza Wrocław – BC Polkowice

W półfinałach rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw. Na razie bliżej finału jest zespół z Polkowic. Wtorkowe spotkanie pokazało jednak, że koszykarki Ślęzy tanio skóry nie sprzedadzą. - One muszą, a my możemy. Doskonale zdajemy sobie sprawę, z jakim przeciwnikiem będziemy się mierzyły. To drużyna, która na każdej pozycji ma zawodniczkę, która może coś wnieść do meczu i odwrócić jego losy. Trudno tam znaleźć jakieś słabe punkty. Ale absolutnie się nie poddajemy. Naszym zadaniem będzie rozegrać jak najlepsze spotkanie, a co z tego wyjdzie, zobaczymy - skomentowała podkoszowa Natalia Kurach. - Dla nas już sam awans do pierwszej czwórki to duży sukces. Startowałyśmy z pozycji underdoga, na którego nikt nie stawiał i nie wierzył, że możemy dojść tak daleko. Ale nie ukrywam, że chcemy jeszcze więcej. Jesteśmy młodym zespołem, trochę nieobliczalnym i postaramy się sprawić niespodziankę. Myślę, że stać nas na zrobienie czegoś wielkiego - dodaje.