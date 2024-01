Dla nich parkowanie to wyższa szkoła jazdy. Samochody zostawiają gdzie chcą. Zobacz "mistrzów" z Wrocławia

Na trawniku, pod zakazem, na pasie wyłączonym z ruchu, a nawet na środku jezdni! Wrocławscy "mistrzowie" parkowania prześcigają się w pomysłach na najbardziej finezyjne złamania przepisów ruchu drogowego. Straż Miejska we Wrocławiu cały czas wlepia mandaty, ale - jak widać na zdjęciach - niczego ich to nie uczy.

W ciągu czterech dni (15-18 stycznia) straż miejska wystawiła we Wrocławiu 319 mandatów. Ich łączna wartość to 62 200 złotych. Ale to nie wszystko.

Od poniedziałku do czwartku strażnicy miejscy: